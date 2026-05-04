Concurso de La Región: A arte de elixir tamén se fixo valer nos maios

Levar adiante o concurso de La Región pola Festa dos Maios supuxo desafiar a choiva. Pero este pasado domingo, os catro xuíces: Ana Méndez, Natalia González, José María Eguileta e Lalo Pavón, cumpriron plenamente coa súa responsabilidade.

Ponte Romana, Mellor Maio no Concurso de La Región | Miguel Ángel

Para o xurado de La Región darse á tarefa de escoller maios e coplas non foi unha decisión que se tomase á lixeira ante a calidade das propostas de asociacións culturais, colexios e particulares.

Os xuíces: José M. Eguileta, Natalia González, Ana Méndez e Lalo Pavón. | Miguel Ángel

Tras máis de dúas horas de análise, avaliación minuciosa dos maios e escoita atenta das coplas, e en xusta e natural lide logo dunha deliberación con choiva polo medio, os triunfadores da xornada foron desvelándose nas súas respectivas categorías.

Premios Maio Artístico: A Agrupación Rato de Biblioteca, co seu “Anxo caído” replicou o monumento do Parque de San Lázaro. | Miguel Ángel

O recoñecemento ao Maio Artístico recaeu na Agrupación Rato de Biblioteca, que recibiu un vale de 1.000 euros en Leroy Merlin e outro de 1.000 euros en Coren Grill.

Premio Maio Tradicional: Sagrado Corazón de Celanova. | Miguel Ángel

Pola súa banda, o Colexio Sagrado Corazón de Celanova alzouse co premio ao Maio Tradicional, obtendo un vale de 700 euros en Bermello, mentres que a Anpa Ceip Inmaculada de Ourense gañou na categoría de Maio Creativo, sendo tamén galardoada cun vale de 700 euros en Bermello.

Premio Maio Creativo: CEIP Inmaculada: un bosque máxico, cuxas fadas e duendes, coa súa mensaxe de inclusión, parece que lograron o seu cometido. | Miguel Ángel

No apartado musical, os alumnos de sexto de primaria do Ceip As Mercedes fixéronse co premio á Mellor Copla Infantil, logrando un vale de 200 euros en Tanco e outro de 500 euros en Grupo Cuevas.

Premio do Xurado ao Mello Maio. Os Lolailos coa súa Ponte Romana. | Miguel Ángel

En canto á categoría de adultos, a Agrupación Cultural Auriense foi a gañadora da Mellor Copla, recibindo vales de 500 euros tanto en Grupo Cuevas como en Bermello.

Premio Copla Infantil: CEIP As Mercedes, gañadores en seis estrofas. | Miguel Ángel

Finalmente, o Premio Especial de La Región ao mellor maio da xornada, que foi parar ás mans da Asociación Cultural Os Lolailos, quen recibiron 1.000 euros en metálico pola súa proposta, e fixeron pública a súa disposición de doar a metade do premio para destinalo á beneficencia.

Premio Copla Adulto. Agrupación Cultural Auriense pola súa retranca. | Miguel Ángel

O espírito da Festa dos Maios, máis alá do abundante verde, tamén personifica outra tradición arraigada en Ourense: a solidariedade.

