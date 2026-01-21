El latir del teatro en A Pobra de Trives

El Auditorio Julio Vázquez de A Pobra de Trives se convirtió el pasado fin de semana en un punto de encuentro para la palabra, la emoción y la creación colectiva. Gracias a la iniciativa de la Asociación Cultural A Caniceira, la villa volvió a disfrutar de un ciclo de teatro que llenó dos tardes consecutivas de humor, música, reflexión y, sobre todo, de comunidad.

El sábado 17 de enero fue el turno del grupo de teatro de Pereiro de Aguiar, que subió al escenario con Puntadas Rebeldes, una libre adaptación de la Lisístrata de Aristófanes, con dramaturgia y dirección de Nerea R. Oliveira. La obra partía del texto clásico para ofrecer una mirada contemporánea y reivindicativa, protagonizada por un grupo de mujeres que, cansadas de perder su tiempo, su espacio y su voz, decidían organizar una revuelta tan simbólica como cargada de humor. A través de situaciones absurdas, diálogos afilados y una fuerte energía coral, la propuesta conectó con el público y dejó claro que el teatro clásico sigue siendo un espejo válido para hablar del presente.

El grupo de Pereiro de Aguiar en su función. | R.M.

El domingo 18, a la misma hora, el escenario fue para la casa. La Asociación Cultural A Caniceira representó “Tempos millores”, su trabajo de 2025, un mediomusical tragicómico de producción propia que combina teatro y música en una puesta en escena cercana y profundamente humana. Dirigidos por Ana García, los actores y actrices -todos vecinos de la villa- dieron vida a una historia creada de forma colectiva, fruto de muchas horas de trabajo desinteresado y de una apuesta firme por el teatro como herramienta de expresión y encuentro.

En ambas jornadas, poco antes de las seis de la tarde, las puertas del auditorio se abrieron para recibir a un público que respondió con entusiasmo. Amigos, familiares y vecinos ocuparon rápidamente las butacas y, cuando se apagaron las luces, apenas quedaban asientos vacíos. Durante la representación de “Tempos millores”, la emoción se hizo especialmente visible: en los intérpretes, conscientes de que podía ser la última vez que representaran este trabajo, y en el público, que acompañó la obra con risas, aplausos y una atención constante. El espectáculo fue mucho más que una función teatral, se convirtió en una auténtica celebración compartida.

La larga ovación final en ambas obras puso el broche a un fin de semana en el que el auditorio fue algo más que un escenario. Como en otras ocasiones, ambas representaciones contaron con entrada inversa, una fórmula que facilita el acceso a la cultura y refuerza el carácter participativo de un proyecto que demuestra que en Trives el teatro sigue siendo un atractivo.