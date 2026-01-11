A por el mejor jaque mate en A Pobra de Trives

Cada jueves, a las 16,15 horas, un silencioso murmullo llena la sala en A Pobra de Trives. Pequeños de seis a doce años se concentran frente a tableros, fichas, reinas y peones, mientras la magia del ajedrez transforma un simple juego en toda una experiencia educativa. Lo que empezó como una tímida propuesta del ANPA O Recreo, del CEIP Manuel Bermudez Couso, el curso pasado, hoy es toda una pasión que une a grandes y pequeños.

El éxito no se hizo esperar. Pronto, el grupo se amplió y surgió un espacio para adultos, convirtiendo esta actividad en una verdadera experiencia intergeneracional. Actualmente, los niños son 20 y los adultos 18, todos guiados con paciencia y entusiasmo por el monitor Luis Fernández, miembro del Club de Xadrez de Ourense, quien se desplaza cada semana desde la ciudad y cuyo buen hacer ha sido clave para atraer a estos nuevos grandes ajedrecistas.

Los pequeños no levantan la cabeza del tablero. | R. M.

“Es emocionante ver cómo los niños no faltan a su cita, incluso organizan el resto de sus actividades para no perder la partida”, confiesa Luis. Desde aquellas primeras clases con apenas ocho pequeños y sin grupo adulto, hasta hoy, el crecimiento ha sido notable: ya cuentan con 35 federados, más que en cualquier otra disciplina deportiva local. “Tenemos más licencias que en fútbol aquí, que eso ya es mucho, ya que siempre es la actividad que más destaca”, añade orgulloso.

El pasado mes de mayo, por las Letras Galegas, los alumnos disfrutaron de un torneo que les permitió sumergirse aún más en el mundo del ajedrez, y este año darán un paso más allá. El grupo, conocido como CDXO Trives, comenzará su camino en competiciones oficiales, participando en campeonatos de Tercera División que se jugarán una vez por semana durante siete semanas con ocho equipos provinciales.

Luis también celebra la creciente participación femenina en el grupo, algo que en ajedrez suele ser más difícil de conseguir, tal y como comenta el monitor. “Les gusta mucho y hemos conseguido que aumente el número de jugadoras”, asegura con satisfacción.

El grupo es heterogéneo: niños de los colegios de Trives y Manzaneda, adolescentes que pasan al grupo de adultos a partir de los 13 años, todos compartiendo pasión y disciplina en cada partida. Cada ficha movida, cada jaque, cada victoria y derrota, no sólo enseña ajedrez, sino también constancia, respeto y la alegría de compartir un aprendizaje en comunidad.

En A Pobra de Trives, el ajedrez ya no es solo un juego: es un puente que une generaciones, un espacio de aprendizaje y, sobre todo, un lugar donde cada jueves se teje una historia de esfuerzo, pasión y compañerismo.