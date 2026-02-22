La mujer se reivindica como el motor del rural en A Pobra de Trives

El presidente de la Diputación Provincial de Ourense participó este sábado en la inauguración del VI Congreso Nacional de Mujeres Rurales, donde destacó el papel decisivo de las mujeres en la cohesión territorial, el dinamismo económico y la sostenibilidad demográfica de la provincia.

Durante su intervención, el presidente provincial destacó que “este congreso non é un evento máis, senón unha declaración de principios”, enfatizando que hablar de las mujeres rurales en Ourense es hablar de la propia identidad del territorio.

“Sen mulleres non hai rural. E sen rural vivo, Ourense perde equilibrio, oportunidades e futuro”, señaló, incidiendo en que el debate sobre la mujer rural es estructural y estratégico para la provincia.

El presidente reafirmó el firme compromiso de la Diputación con la estabilización poblacional, el emprendimiento femenino, la modernización del sector primario y la digitalización del territorio, comprometido con políticas públicas que hagan del medio rural sinónimo de oportunidades.

Conselleira

La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, destacó el compromiso de la Xunta para brindar los mejores servicios al medio rural y el papel clave de las mujeres en su desarrollo.

Así lo destacó durante su participación en el VI Congreso de Mujeres Rurales con el informe “Gestión de residuos en el medio rural”, celebrado en la localidad de A Pobra de Trives.

La conselleira destacó que la Galicia rural es sinónimo de respeto y conservación del medio ambiente, por lo que es un aliado clave en la lucha contra el cambio climático. En este sentido, y para ayudar a los municipios rurales a avanzar en este ámbito, el Ejecutivo gallego habilita anualmente diferentes líneas de contribución para ofrecer los mejores servicios y consolidar la senda de la sostenibilidad.

Previamente, la directora xeral de Promoción da Igualdade, María Quintiana, participó en el congreso con el informe Igualdad en Galicia, en el que explicó la apuesta de la Xunta por la promoción y visibilización de las mujeres en el medio rural.