El Congreso da Muller Rural ya tiene finalistas para los premios en San Xoán de Río

La organización de los Premios Muller Rural Galicia 2026 ha dado a conocer los resultados de la fase de votación popular. Las tres candidatas con mayor porcentaje de apoyo en cada categoría pasan a la fase final en igualdad de condiciones, mientras que la decisión definitiva corresponderá a un jurado profesional.

En la categoría de Impacto Social y Colaboración Rural, la Asociación Íntegro-Persoas con Diversidade Funcional da Costa da Morte encabezó la votación con un 17,9 % de los apoyos, seguida de la Asociación de Mulleres Rurais Ecos de Moura, Mariel Sancho, con un 17 %, y de Ana María Vázquez Suárez – A Ponderosa, con un 14,8 %.

En Emprendimiento Rural Femenino, Ana Rodríguez García (Froitería Amoras) obtuvo un 8,6 % de los votos; Berta Fontán Freijeiro (Palmira licor café) logró un 8,5 %; y Raquel García Rodríguez (Labrecos) alcanzó un 7,4 %.

El Premio de Alcaldesa Rural situó en primer lugar a Susana Vázquez (Porqueira) con un 20,5 %, seguida de Uxía Oviedo (Maceda) con un 16,2 %, y Melisa Macía (Vilariño de Conso) con un 15,1 %.

En la categoría de Comunicadora, Influencer y/o Periodista, Mónica Seoane Castromil (Guías 20xvinte) reunió un 21,1 % de los apoyos; Lucía Casal (Ganadería Casal Vázquez SC) obtuvo un 18,8 %; y Alba Pérez Iglesias (Concejala y Comunicadora) un 18,2 %.

En Ciencia, Formación e Investigación, Raquel Hermida Manzaneque – La Escuela de Minitalentos alcanzó el 23,8 %; María Ángeles Romero Rodríguez, catedrática de Tecnología de los Alimentos, consiguió un 18,5 %; y Eva López Barrio, coordinadora de Woman Emprende, un 16 %.

Por último, en la categoría de Labrega, Ganadera o Profesional del campo, Lucía Martínez Martínez (Ganadería Galupa) fue la más votada con un 28,1 %; Emilia Sandra González Macía, viticultora de Quiroga, logró un 22 %; y Lucía López Sobrado (Ganadería Puluán) un 17,1 %.

Los premios se enmarcan en el Congreso da Muller Rural, que se celebrará del 20 al 22 en San Xoán de Río y reunirá a políticas, ganaderas, emprendedoras, agricultoras y comunicadoras. Las participantes intervendrán en mesas redondas con temáticas sobre asociacionismo, emprendimiento y liderazgo.

El programa arrancará el viernes por la tarde con la gala de entrega de premios en el salón de plenos de Río, donde se reconocerá el trabajo de seis mujeres. La jornada central será el sábado 21, que comenzará a las 9,30 horas y se desarrollarán ponencias y mesas redondas hasta las cinco de la tarde.