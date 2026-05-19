A Pobra de Trives fai do xadrez festa para todas as idades
A Pobra de Trives volveu converterse esta fin de semana nun punto de encontro para amantes do xadrez de todas as idades coa celebración dunha nova edición do Torneo Letras Galegas, organizado pola Asociación de Nais e Pais (ANPA) O Recreo do CEIP Manuel Bermúdez Couso. O evento reuniu nesta ocasión a 92 participantes, consolidando unha cita que medra ano tras ano e que xa forma parte do calendario cultural e deportivo da vila.
Durante arredor de catro horas, o silencio da concentración mesturouse coa emoción de cada partida nun ambiente marcado pola convivencia, o compañeirismo e a paixón polo xadrez. Pequenos e maiores compartiron taboleiros e estratexias nun encontro que foi moito máis alá da simple competición, converténdose tamén nun espazo de unión entre familias, alumnado e afeccionados chegados de distintos puntos da provincia.
A competición disputouse en dúas categorías abertas a todos e, en cada sección, os campións levaron trofeos e agasallos. O torneo, inspirado no espírito das Letras Galegas, volveu demostrar a boa acollida que ten o xadrez. A participación de xogadores de distintas idades deixou imaxes de grande valor humano.
Desde a organización destacaron o bo ambiente vivido ao longo da xornada e agradeceron especialmente a colaboración de voluntarios, familias e participantes, fundamentais para facer posible unha cita destas características. O labor conxunto permitiu que o torneo se desenvolvese con dinamismo.
A ANPA O Recreo quixo tamén poñer en valor o carácter educativo e social do xadrez, unha actividade que fomenta a concentración, a paciencia e o pensamento estratéxico, ao tempo que fortalece vínculos entre xeracións.
