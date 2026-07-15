¿Sabe usted cuál es el precio de decorar el paseo de San Roque de A Pobra de Trives?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la decoración floral de Trives desata críticas por dañar los árboles

La decoración instalada en el Paseo de San Roque, en A Pobra de Trives.
La decoración instalada en el Paseo de San Roque, en A Pobra de Trives. | La Región

¿Sabe usted que para que luzcan las flores este verano en el Paseo de San Roque de A Pobra de Trives no hace falta clavar alcayatas en los árboles? ¿Que si alguien pensó que los árboles necesitan flores para ganar en vistosidad podía haber meditado mejor la forma de hacerlo? ¿Que el resultado de esta iniciativa puede derivar en consecuencias inesperadas… y ninguna positiva?

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