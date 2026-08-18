Seis países toman el oriente provincial al ritmo del folclore en Trives y Viana

La música y las danzas tradicionales volvieron a recorrer este lunes la provincia con una doble cita en el oriente ourensano. A Pobra de Trives y Viana do Bolo acogieron las últimas actuaciones de las 41 Xornadas de Folclore en las que las seis agrupaciones internacionales participantes se repartieron en dos escenarios, antes de reunirse en las últimas citas del certamen.

En la Praza Maior vianesa se dieron cita las delegaciones de Ecuador, Serbia y Taiwán. El elenco de danza Ñukanchik ecuatoriano, el Grupo de Danza Folclórica “Tucovic” de Serbia y el Teatro de Danza Folclórica YiTzy, de Taiwán, presentaron ante el público una selección de sus repertorios, con músicas, danzas y vestuarios representativos.

La formación serbia “Tucovic”, creada en Belgrado en 1978 por los coreógrafos Dragoslav Dzadzevic y Dejan Simyonov, es una de las más reconocidas de su país y cuenta con una amplia experiencia internacional. Para Simyonov, que suma ya doce participaciones en las Xornadas, el certamen ourensano se ha convertido en su “segunda casa”. La formación destaca por su puesta en escena dinámica, apoyada en el colorido de su vestuario, la música tradicional y el trabajo coreográfico de sus bailarines.

En Trives, el Patio de Santa Leonor fue el escenario de las actuaciones de las agrupaciones de Armenia, México y Senegal. El Sebastia Dance Ensemble-Taron Aesthetic Center llevó a escena las tradiciones armenias, mientras que la Compañía Nacional de Danza Folclórica de Nieves Paniagua acercó el repertorio mexicano. El Ballet Jammu completó la propuesta con la música y las danzas tradicionales de Senegal, en una representación de la diversidad cultural que caracteriza esta edición.

Turno para Ourense

Las Xornadas se trasladan esta noche a la capital ourensana, donde las seis agrupaciones participarán conjuntamente en el tradicional desfile que partirá a las 22,30 horas del Parque de San Lázaro y recorrerá el centro hasta la Praza Maior, donde comenzarán las actuaciones a las 23,00. El certamen concluirá mañana en Ribadavia, con un festival en el Auditorio do Castelo.