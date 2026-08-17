Xinzo y Carballiño se rinden al folclore internacional

La capital antelana se convirtió en la tarde de este domingo en el epicentro de la música y la danza tradicional. Las XLI Xornadas de Folclore, la gran cita cultural del verano impulsada por la Diputación de Ourense a través del Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo, recalaron en Xinzo de Limia para ofrecer a cientos de vecinos y visitantes un espectáculo inigualable protagonizado por las delegaciones de Armenia, México y Senegal.

El ambiente festivo comenzó a palparse en las calles de la villa desde las 20,00 horas. A esa hora arrancó un vistoso y colorido desfile desde el Parque do Toural, que sirvió como preámbulo para ir caldeando el ambiente. Los 77 componentes que suman las tres agrupaciones internacionales recorrieron las calless, conformando una comitiva llena de ritmo que culminó su trayecto en la Praza Carlos Casares, el recinto escogido como escenario.

El público limiao pudo disfrutar del talento y la sincronización del Sebastia Dance Ensemble - Taron Aesthetic Center de Armenia, formación compuesta por 30 miembros que deslumbró con sus coreografías.

El continente americano estuvo representado por la Compañía Nacional de Danza Folklórica de Nieves Paniagua de México, que desplegó a sus 31 participantes sobre las tablas. El broche de oro lo puso el Ballet Jammu de Senegal, que con sus 16 artistas aportó la fuerza rítmica y la energía del folclore africano.

Escenario histórico

La gran gira provincial desplegó su otra comitiva en la villa de O Carballiño. En este caso, la Praza da Veracruz acogió a partir de las 22,30 horas a un grupo aún más numeroso, formado por 92 artistas llegados desde tres continentes distintos.

El entorno del Auditorio de la Veracruz sirvió de telón de fondo inmejorable para las actuaciones del Elenco Ñukanchik de Ecuador, compuesto por 28 artistas; el Folk Dance Group “Tucović” de Serbia, que con 35 miembros se erige como la delegación más numerosa; y el YiTzy Folk Dance Theatre de Taiwán, con 29 participantes.

Actuaciones de hoy

Las Xornadas de Folclore continúan su recorrido hoy, llevando sus espectáculos gratuitos a nuevas localidades. Tras el rotundo éxito de asistencia cosechado durante el fin de semana en las comarcas occidentales y centrales, las agrupaciones artísticas internacionales pondrán rumbo al oriente provincial para acercar su cultura a los municipios de Viana do Bolo y A Pobra de Trives.

En ambos enclaves, vecinos y visitantes tendrán una nueva oportunidad de disfrutar en directo del color, la diversidad musical y las coreografías ancestrales que definen a este consolidado certamen. Las formaciones se dividirán de nuevo en dos circuitos simultáneos, garantizando un amplio despliegue sobre los escenarios y afianzando el firme compromiso de la organización por extender el intercambio de patrimonio inmaterial a todo Ourense.