¿Sabe usted que Trives lleva un año sin plenos?

El edificio de la Casa do Concello de Trives, símbolo del gobierno local, permanece sin actividad plenaria desde hace casi un año.

¿Sabe usted que en A Pobra de Trives llevan desde el 27 de marzo del pasado año sin celebración de plenos? ¿Que el entonces teniente alcalde, Aaron Álvarez Corrales dimitía y todavía no se ha cubierto su vacante? ¿Que tampoco la dimisión del portavoz del PP hasta ese momento, Roberto González Castro? ¿Que Trives cumplirá un año con dos concejales menos por falta de sesión plenaria alguna?