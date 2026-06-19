Vació las muestras del vertido en A Pobra de Trives: “Era una propiedad privada”

Fernando S.L., exgerente del matadero de A Pobra de Trives, ya cerrado, se sentó en el banquillo de la Plaza 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ourense acusado de un delito de atentado contra un agente medioambiental de la Conferación Hidrográfica Miño-Sil.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitan para él una pena de dos años de prisión y una multa de cuatro meses (a razón de 8 euros diarios) por un altercado ocurrido el 7 de abril de 2022 tras una toma de muestras por vertidos de sangre al río Fiscaíño.

Durante la vista oral, el acusado admitió haber arrojado al suelo el contenido de los recipientes que iban a ser analizado, justificando su actuación basándose en la entrada sin consentimiento en una propiedad privada. También admitió que intentó arrabatarle el móvil del denunciante cuando comenzó a grabarlo. “No le dio un manotazo sino que intenté cogerle el móvil y cayó al suelo”, explicó.

“Actitud agresiva”

Según el relato de la víctima, que llevaba poco tiempo trabajando, el día de los hechos se personó en las instalaciones para recoger muestras de un vertido localizado en las partes delantera y trasera del matadero. Tras avisar a una trabajadora de la instalación cárnica y guardar los envases en el maletero de su vehículo, Fernando S.L. llegó al lugar.

El agente sostiene que el acusado le exigió ver las muestras, se apoderó de ellas directamente del coche y procedió a vaciarlas en el suelo. Al intentar grabar o fotografiar la escena para documentar la destrucción de las pruebas, el gerente presuntamente se abalanzó sobre él con una actitud “violenta y agresiva”, agarrándole de los brazos y tirándole el teléfono móvil al suelo.

La fiscal y el abogado del Estado, en representación del agente, acusaron por un delito de atentado. La defensa asegura que no hubo forcejeo ni manotazo al teléfono y que el incidente se reduce una cuestión administrativa por la toma de muestras.