La playa de O Barco de Valdeorras cierra por vertidos de aguas fecales

Vecinos de O Barco de Valdeorras alertaron ayer de la existencia de vertidos de aguas residuales en el arroyo Cigüeño. Fueron detectados en su desembocadura, ubicada en el medio de la playa fluvial del Malecón, en el río Sil. Como consecuencia de esta situación, el Concello colocaba carteles indicando que “por motivo de una avería en el saneamiento público se prohíbe el baño hasta nuevo aviso”.

Hasta el lugar donde fue advertida la existencia de los residuos se desplazó inmediatamente el concejal de Obras e Parques Infantís, Miguel Neira, quien nada más llegar a la desembocadura confirmaba la existencia de un fuerte mal olor y la suciedad de las aguas, dando aviso a los técnicos para que procediesen a corregir la situación.

En un principio, la presencia de las aguas residuales fue atribuida, bien a la rotura de algún colector próximo o a la deficiente colocación de algún cierre, que podría posibilitar que el líquido saliese al exterior.

La presencia de aguas residuales no impidió que algunas personas tomasen el sol a la orilla del Sil, en esa misma playa fluvial y a escasos metros de un panel informativo que anuncia el registro de este tramo del río como parte del Censo Oficial de Zonas de Baño del Ministerio de Sanidad, ostentando la máxima puntuación a la calidad del agua: “Excelente”.