Agotadas por el eclipse las plazas hoteleras de A Rúa

Las reservas de plazas de alojamiento para el próximo 12 de agosto están agotadas en A Rúa, según anunció la alcaldesa, María González Albert, al referirse a las actividades que prepara el Concello para esa fecha, día del eclipse total de Sol, que coincide además con la lluvia de meteoros de las Perseidas, también conocidas como lágrimas de San Lorenzo. “Temos todas as prazas de hotel ocupadas para ese día”, afirmó la regidora ruesa, aludiendo a la capacidad de atracción de ambos fenómenos astronómicos.

El programa en el que trabaja el Concello de A Rúa aún no está completamente definido, aunque sí está confirmado el concierto del grupo The Versions Band. Su actuación formará parte de una jornada con actividades orientadas principalmente a la divulgación astronómica, entre ellas la instalación de telescopios para observar el firmamento y el reparto de gafas especiales para seguir el eclipse solar total.

Las actividades se desarrollarán en el área recreativa de O Aguillón, un enclave que, gracias al embalse de San Martiño, en el río Sil, ofrece condiciones favorables para la observación del fenómeno. De hecho, el equipo de gobierno comprobó recientemente la visibilidad del lugar analizando la posición del Sol en condiciones similares a las previstas para el momento del eclipse.

Otra de las ubicaciones valoradas por el Concello fue Barranco Rubio, aunque finalmente fue descartada debido a las características de su acceso, que dificultan el cruce de vehículos. Por este motivo, el Ayuntamiento prevé prohibir el acceso en coche a la zona durante esa jornada, aunque sí permitirá la llegada de visitantes a pie, según indicó González Albert.