El histórico eclipse solar total de este año 2026 pasará por Ourense: cómo será y cuáles son los mejores lugares para verlo

El próximo verano, España vivirá un hecho histórico con la posibilidad de observar un eclipse total de sol desde la península ibérica. En los últimos años únicamente se han podido presenciar eclipses parciales de sol pero no totales.

Esto va a cambiar en 2026, cuando por primera vez en más de 100 años se pueda presenciar un eclipse total solar desde la península ibérica.

¿Qué es un eclipse solar total? ¿Cuándo sucederá?

Este fenómeno astronómico va a suceder el próximo 12 de agosto de 2026 cuando la Luna tape por completo al Sol.

Un eclipse solar puede ser total, parcial o anular. En los últimos años desde España se ha podido observar algunos eclipses parciales de sol, esto significa que no se logra observar desde un punto concreto como la totalidad de la Luna tapa el Sol.

El 12 de agosto de 2026, en algunos puntos de la Península se podrá ver por primera vez en más de 100 años un eclipse total solar, que es cuando desde un punto se logra observar como la Luna cubre completamente el Sol.

Fue en 1912 cuando se pudo presenciar el último de estos fenómenos astronómicos desde la península mientras que, desde las Islas Canarias el último se presenció en 1954.

El eclipse solar total en Ourense

Este eclipse solar total podrá verse completo en Ourense, concretamente en la localidad de A Veiga por donde pasará la franja de totalidad en dirección al este peninsular. La franja de totalidad es esa trayectoria que realizará el eclipse y por donde se podrá ver integro desde su inicio hasta el fin.

Esto hace que el Centro Astronómico de Trevinca sea uno de los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno el día de la Virgen y que no se ve desde hace más de 100 años.

En los otros puntos de Ourense también podrá verse el eclipse pero no la franja de totalidad por lo que es recomendable buscar puntos elevados con visibilidad despejada hacia el oeste.

Donde más ver el eclipse en Ourense

Sierra de San Mamede

La Sierra de San Mamede se caracteriza por sus altas altitudes y su ubicación alejada de los grandes núcleos urbanos. La contaminación lumínica es mínima. Además, su entorno de naturaleza salvaje y tranquilidad es ideal para una observación con vistas panorámicas y sin obstáculos.

Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés

Este Parque Natural Protegido, tiene grandes extensiones de terreno con muy baja densidad de población y desarrollo urbano. Las montañas y valles del parque ayudan a bloquear cualquier luz distante. Podrás disfrutar de la biodiversidad del parque durante el día y, por la noche, podrás observar el cielo espectacular. Su vastedad te permitirá encontrar rincones realmente aislados y oscuros.

Carballeda de Valdeorras

Carballeda de Valdeorras está rodeada de sierras, relativamente lejos de grandes ciudades. Aunque la zona es conocida por sus viñedos, en sus áreas montañosas y rurales te encontrarás con cielos muy oscuros, ideales para eventos astronómicos.

Podrás combinar la observación de estrellas con una visita a la comarca vinícola, disfrutando de la gastronomía y los vinos de Valdeorras para luego ir a contemplar el eclipse en un punto elevado.

Viana do Bolo

Este municipio tiene una baja densidad de población y elevadas altitudes que garantizan una contaminación lumínica mínima y cielos despejados. Te encontrarás en un entorno sereno y remoto con paisajes montañosos. En Viana do Bolo las noches son notablemente oscuras, ofreciendo una vista nítida de la Vía Láctea y las lluvias de estrellas.

¿Dónde verlo en su totalidad?

Este eclipse solar total será visto en toda la península pero la franja de totalidad recorrerá principalmente el norte del país desde el oeste con dirección al este.

Esta franja pasará por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma de Mallorca, incluyendo León, Oviedo, Soria, Palencia, Bilbao, Zaragoza y Valencia. Tendrá una duración de hasta un minuto y 40 segundos y coincidirá con el atardecer, por lo que se recomienda buscar puntos elevados con visibilidad hacia el oeste despejada.

Franjas de totalidad de los eclipses solares que pasarán por España en los próximos años. | Instituto Geográfico Nacional

España, territorio de eclipses

Entre 2026 y 2028, España será el único país en el mundo desde el que se pueda observar en su totalidad tres eclipses solares.

Serán concretamente dos eclipses solares totales y uno anular. El primero será el del 12 de agosto de 2026, seguido del eclipse solar total que ocurrirá el 2 de agosto de 2027 cuya franja de totalidad recorrerá el estrecho de Gibraltar de oeste a este y cubrirá el extremo sur de la península y el norte de África, incluyendo ciudades como Cádiz, Málaga, Ceuta y Melilla.

Por último, se vivirá un eclipse solar anular, que ocurre cuando la Luna está más lejos de la Tierra de lo habitual y no logra cubrir el Sol en su totalidad pero al sobreponerse crea un anillo brillante.

Este tendrá lugar el 26 de enero de 2028, cuya franja de anularidad cruzará la península de sudoeste a noreste justo antes de la puesta de Sol, incluyendo ciudades como Sevilla, Málaga, Murcia y Valencia, donde la fase anular se verá completa.

Por ello y de acuerdo con el Ministerio de Ciencia, el Gobierno ha constituido una Comisión Interministerial para coordinar la logística, la seguridad y las iniciativas de divulgación científica de este acontecimiento extraordinario.