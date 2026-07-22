¿Sabe usted que la calle Argentina, de A Rúa, ahora se llama rúa Campeones 2026?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, la final del Mundial 2026 cambia el callejero de A Rúa
¿Sabe usted que algún vecino de A Rúa decidió cambiar por su cuenta el callejero de la localidad como consecuencia del Mundial 26 de fútbol? ¿Que finalizado el encuentro que enfrentó a las selecciones de España y Argentina hubo quien decidió que la rúa Argentina debía pasar a llamarse Campeones 26? ¿Que, ni corto ni perezoso, tachó el nombre original rotulando la nuevo denominación en la placa indicativa?
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