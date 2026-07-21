¿Sabe usted que un clásico himno del rock acompañó la celebración del Mundial por las calles de Ourense?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la celebración por el título de España del Mundial tuvo sello ourensano

El coche que recorrió las calles de la ciudad al ritmo de Los Suaves.
El coche que recorrió las calles de la ciudad al ritmo de Los Suaves. | La Región

¿Sabe usted que la fiesta de los ourensanos por el triunfo de España tuvo una gran banda sonora? ¿Que un coche recorrió las calles de la ciudad al ritmo de Los Suaves? ¿Que cuando se trata de celebración, hay que hacerlo a lo grande? ¿Que Dolores se llamaba Lola sería una gran candidata para convertirse en la canción de victoria de La Roja, como hacen los ingleses con Wonderwall de Oasis?

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