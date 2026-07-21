Chocan un coche y una ambulancia en la N-120 a la altura de A Rúa y uno de ellos es evacuado en helicóptero al CHUO

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar del accidente registrado en la N-120, a la altura del kilómetro 465, en A Rúa.

Dos personas resultaron heridas este martes en un accidente de tráfico registrado en la N-120, a la altura del kilómetro 465, en el municipio de A Rúa.

Como consecuencia del impacto, uno de los ocupantes de los vehículos quedó atrapado en el interior del turismo y tuvo que ser excarcelado por los equipos de emergencia. Posteriormente fue evacuado en helicóptero medicalizado al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

La otra persona implicada, la conductora de un Volkswagen Golf, también resultó herida y se quejaba de un fuerte dolor en una pierna, por lo que recibió asistencia sanitaria en el lugar.

El accidente obligó a cortar completamente la circulación en la N-120, a la altura del cruce de Vilela, mientras los servicios de emergencia trabajan en la zona y se procede a la retirada de los vehículos siniestrados.

Desvíos de tráfico

La circulación está siendo regulada mediante desvíos alternativos. Los turismos están siendo dirigidos por la primera entrada de A Rúa, atravesando el casco urbano para reincorporarse posteriormente a la N-120 a la altura de Vilela.

Por su parte, los vehículos pesados deben cruzar completamente el núcleo urbano de A Rúa y volver a incorporarse a la carretera nacional por la última salida de la localidad.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de Protección Civil de A Rúa, Bomberos y GES de A Rúa, Urgencias Sanitarias de Galicia-061, Policía Local y el helicóptero medicalizado, además de los efectivos encargados de regular el tráfico.