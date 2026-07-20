Trasladado en helicóptero un joven al salirse de la carretera y quedar atrapado dentro de su coche en Trasmiras
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un joven resultó herido grave tras salirse de la vía con su vehículo en la OU-1107, a la altura de Chamosiños, un accidente que activó automáticamente el sistema de emergencias del coche y requirió la intervención de bomberos y del helicóptero medicalizado.
Un accidente de tráfico se saldó con un joven herido de gravedad en el sur de la provincia de Ourense. El sistema de emergencia de un coche que se había salido de la carretera dio la alarma automáticamente al 112 a las 18:46 horas de este lunes, sin poderse contactar con el conductor.
Posteriormente, personas presentes en el lugar advirtieron que había un hombre que necesitaba asistencia sanitaria urgente y que se encontraba atrapado dentro del vehículo. De este modo, se movilizó el helicóptero medicalizado hasta el punto de la OU-1107, concretamente en el kilómetro 7 a la altura de Chamosiños, y los bomberos fueron a excarcelar al varón.
Varias salidas de vía durante la tarde
Otra salida de vía tuvo lugar en la N-525, a la altura del punto kilométrico 216, con un único vehículo implicado a las 17:49 horas. La persona herida fue evacuada al CHUO, y hasta el lugar se desplazaron efectivos de Protección Civil de Allariz, Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia del 061.
Del mismo modo, a las 18:28 horas, a pocos kilómetros, en A Merca, otro vehículo se salía de la carretera. El propio particular alertó al 112, diciendo que no tenía heridas abiertas, pero que sentía dolor en un brazo.
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