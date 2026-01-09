Críticas al cierre en A Rúa de las farmacias de guardia

La decisión tomada por las dos farmacias de A Rúa de dejar las guardias de los fines de semana generó una fuerte polémica. Ahora, los vecinos se ven obligados a desplazarse hasta O Barco, donde sí se ofrece este servicio durante sábados y domingos. Esta situación se arrastra desde el pasado 1 de enero y también afecta a otros concellos, cuya población acudía a las oficinas de farmacia ruesas para adquirir productos médicos en esos días. El problema es similar en O Bolo, Petín o Larouco. Ahora, esta población deberá viajar hasta la villa barquense para recibir el servicio.

La normativa establece que, en zonas farmacéuticas semiurbanas o rurales y con carácter general, deberá prestar servicio al menos una oficina de farmacia, “donde se localice el punto de atención continuada ‘PAC”. También expone que las oficinas de farmacia en zonas rurales o semiurbanas carentes de PAC “podran quedar exentas de la realización del servicio de guardia nocturno o bien podrán rotar en los turnos de guardia con oficinas de farmacia de otras zonas farmacéuticas del área de referencia del PAC”. Para ello, no deberán distar del PAC “más de 15 kilómetros, ni un tiempo de desplazamiento superior a 15 minutos”.

Los requisitos son similares para la prestación del servicio de guardia diurno y las farmacias que no disten más de 15 kilómetros o 15 minutos del PAC podrán quedar exentas del servicio o bien rotar en turnos de guardia diurna con farmacias de concellos colindantes.

La distancia que separa A Rúa de O Barco no llega a 15 kilómetros, pero sí la de núcleos como Roblido o poblaciones de los concellos próximos, cuyos vecinos ahora deben desplazarse hasta la villa barquense para hacerse con algún medicamento urgente. Esta es la situación que ayer puso sobre la mesa el PSOE valdeorrés, en una reunión a la que acudieron el alcalde de O Barco, Aurentino Alonso; la portavoz y el exalcalde de A Rúa, Ana Fernández y Luis Fernández; la diputada provincial y teniente de alcalde de Vilamartín, Sherezade Núñez, y el concejal de O Bolo, Alberto Vázquez.

Luis Fernández consideró la situación “socialmente inxusta e legalmente nula”, al haber localidades que distan más de los 15 kilómetros de la farmacia más próxima.

Localidades sin PAC

El presidente del Colexio Oficial de Farmacéuticos de Ourense, Santiago Leyes Vence, indicó que “en A Rúa no hay farmacias de guardia porque la normativa gallega vincula los turnos a la presencia de un PAC en un radio de 15 kilómetros o 15 minutos. Al no existir PAC en la localidad, las farmacias quedan legalmente exentas, garantizando la cobertura a través de municipios cercanos”. En este sentido, apuntó que “el PAC más próximo está en O Barco, donde hay cinco farmacias que aseguran un servicio adecuado a los usuarios, y están a menos de 15 minutos de tiempo de desplazamiento de A Rúa y a menos de 15 kilómetros”. Finalizó, añadiendo que la situación “es similar a lo que ocurre en localidades sin PAC, no tienen obligación de ofrecer urgencias 24 horas: la medida garantiza seguridad y calidad dentro de la ley y los recursos humanos disponibles”.

El socialista y alcalde barquense, Aurentino Alonso, afirmó que el PSOE se dirigirá a la Xunta, al Colexio Oficial de Farmacéuticos de Ourense y al Valedor do Pobo solicitando medidas para evitar los polémicos desplazamientos y aludió a ciertos incentivos aprobados recientemente para las farmacias rurales. “Incentivos sí, pero ao dar o servicio, recortamos!”, se quejó.