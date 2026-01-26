Desactivado un punto de venta de drogas en A Rúa con dos detenidos, 100 gramos de cocaína y dinero en efectivo
OPERACIÓN “WHITE STREET”
El Equipo Roca de A Rúa detuvo a dos vecinos por tráfico de drogas en la operación “WHITE STREET”, incautando cocaína y dinero en efectivo.
El Equipo Roca de la Guardia Civil de A Rúa, en el marco de la operación “WHITE STREET”, detuvo a dos vecinos de A Rúa como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.
Durante la operación, realizada el 19 de enero, se llevó a cabo un registro domiciliario en el que se incautaron 100 gramos de cocaína, dinero en metálico, envoltorios y útiles para la preparación de la droga.
Con estas detenciones, la Guardia Civil desactiva un punto de venta de drogas activo que operaba en la comarca de Valdeorras.
