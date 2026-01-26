Desactivado un punto de venta de drogas en A Rúa con dos detenidos, 100 gramos de cocaína y dinero en efectivo

OPERACIÓN “WHITE STREET”

El Equipo Roca de A Rúa detuvo a dos vecinos por tráfico de drogas en la operación “WHITE STREET”, incautando cocaína y dinero en efectivo.

Artículos incautados por la Guardia Civil en A Rúa
Artículos incautados por la Guardia Civil en A Rúa | Guardia Civil

El Equipo Roca de la Guardia Civil de A Rúa, en el marco de la operación “WHITE STREET”, detuvo a dos vecinos de A Rúa como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Durante la operación, realizada el 19 de enero, se llevó a cabo un registro domiciliario en el que se incautaron 100 gramos de cocaína, dinero en metálico, envoltorios y útiles para la preparación de la droga.

Con estas detenciones, la Guardia Civil desactiva un punto de venta de drogas activo que operaba en la comarca de Valdeorras.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats