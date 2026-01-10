A Rúa estrena oficina de atención al peregrino

La nueva oficina de información al peregrino del Camiño de Inverno abrió oficialmente sus puertas este viernes 9 de enero en A Rúa, en un acto sencillo pero formal celebrado en la Praza do Santo. Las instalaciones, que también acogen la sede de la Asociación de Amigos del Camiño de Santiago por Valdeorras, suponen un nuevo refuerzo para los servicios destinados a las personas que recorren esta ruta xacobea.

Al acto asistieron el director de Turismo de Galicia, el rués Xosé Merelles; varios alcaldes de la Asociación de Municipios del Camiño de Inverno, la alcaldesa María González Albert y representantes de colectivos culturales y turísticos de la comarca, además de vecinos y amigos del Camiño de Inverno.

Durante su intervención, la alcaldesa de A Rúa subrayó la importancia de esta apertura para todo el territorio, afirmando que “é un día feliz non só para A Rúa senón para todos os concellos polos que pasa o Camiño de Santiago”. González Albert destacó que esta actuación, junto con la restauración del albergue de peregrinos, suman para que tenga cada vez mayor presencia, agradeciendo la implicación de Turismo de Galicia y de todas las personas que hicieron posible el proyecto.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Amigos del Camiño de Santiago por Valdeorras, Asunción Arias, agradeció especialmente a la familia de Fontei, de la Adega Quinta da Peza, por la cesión del edificio, señalando que “grazas á súa xenerosidade e solidariedade podemos recuperar algo tan importante para este lugar”. También tuvo palabras de reconocimiento para el Concello de A Rúa “polo labor que está a facer en relación ao Camiño”.

El director de Turismo de Galicia cerró el acto explicando que la actuación contó con una inversión de 59.345,66 euros destinada a reforzar los servicios del Camiño de Inverno. “Estas novas instalacións están chamadas a ser un punto de referencia de promoción desta ruta”, afirmó Merelles, quien destacó además que, como rués, “é unha grande honra poder poñer en marcha un novo servizo de atención ao peregrino”.

Merelles señaló que esta intervención se enmarca en la estrategia de Turismo de Galicia para mejorar y diversificar itinerarios xacobeos. En este sentido, recordó que hasta noviembre de 2025, “25.727 persoas realizaron 51.477 pernoctacións na provincia de Ourense”, lo que supone un 3,7% más que en el mismo periodo del año anterior. También destacó el aumento del turismo internacional.