ACCIDENTE DE TRÁFICO
Heridas dos personas tras la colisión de dos coches en A Rúa
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Dos personas resultaron heridas tras colisionar dos turismos en el municipio ourensano de A Rúa. Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo cerca de la noche de este martes y fue un particular el que dio la voz de alarma. Este número de emergencias detalló que era un choque entre dos coches en la OU-603, en el kilómetro 1-2, y explicó que el ocupante de uno de los vehículos estaba atrapado.
Por ello, la central de emergencias movilizó a los profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y de los Bomberos y GES de Valdeorras. Además, alertaron a los agentes de Tráfico, a la Policía Local y a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.
Una vez en el lugar, los Bomberos confirmaron la excarcelación de uno de los heridos e indicaron que los dos heridos habían sido trasladados al centro hospitalario de referencia.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Heridas dos personas tras la colisión de dos coches en A Rúa
CAMIÑO DE INVERNO
A Rúa estrena oficina de atención al peregrino
MÁS DE 15 KILÓMETROS
Críticas al cierre en A Rúa de las farmacias de guardia
Lo último
CORTES DE SUMINISTRO
Las lluvias por la borrasca dejan una zona de Ourense sin luz: "Otra vez igual"
CIERRE DE EJERCICIO DE 2025
ABANCA gana 902,4 millones de euros en el último año, con una rentabilidad del 15,1%