AVENIDA DE SOUSAS
Una colisión por alcance deja un herido en Verín
AVENIDA DE SOUSAS
A las 10:59 horas de la mañana de este sábado, 17 de enero, se informaba de una colisión por alcance en Avenida de Sousas, Verín, cerca del número 90 de dicha calle. Del accidente resultó herida una persona.
Se pidió una ambulancia por la víctima del suceso, que se quejaba de dolor en el pecho. Hasta el punto se desplazaron Policía Local de Verín y Urxencias Sanitarias.
