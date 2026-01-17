Una colisión por alcance deja un herido en Verín

AVENIDA DE SOUSAS

Avenida de Sousas, Verín, a la altura del número 90
Avenida de Sousas, Verín, a la altura del número 90 | Google Maps

A las 10:59 horas de la mañana de este sábado, 17 de enero, se informaba de una colisión por alcance en Avenida de Sousas, Verín, cerca del número 90 de dicha calle. Del accidente resultó herida una persona.

Se pidió una ambulancia por la víctima del suceso, que se quejaba de dolor en el pecho. Hasta el punto se desplazaron Policía Local de Verín y Urxencias Sanitarias.

