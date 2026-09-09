Mela, cantante de A Rúa residente en Tarragona: “Actuar en tu propio pueblo tiene algo especial, pero también impone muchísimo”

Para Mela, la música comenzó casi por casualidad. Un día descubrió FL Studio por internet y empezó a investigar cómo funcionaba. Primero se animó a crear beats y, poco después, comenzó también a cantar. Lo que nació como una curiosidad terminó convirtiéndose en una parte fundamental de su vida.

Uno de los momentos más especiales de su todavía corta trayectoria llegó recientemente con su actuación en Sons Urbanos de A Rúa, donde pudo cantar por primera vez ante un gran número de personas de su propia localidad. La experiencia, reconoce, le generó muchos nervios durante los días previos, aunque todo cambió cuando llegó el momento de subirse al escenario.

“Actuar en tu propio pueblo tiene algo especial, pero también impone muchísimo”, explica. Sin embargo, al comenzar a ver entre el público a familiares, amigos y vecinos que la apoyaban, fue ganando confianza hasta terminar disfrutando de la actuación.

Actualmente, Mela vive en Tarragona, aunque mantiene un fuerte vínculo con A Rúa. Allí continúa desarrollando un proyecto musical que, por ahora, debe compaginar con su trabajo en una zapatería.

Reconoce que no siempre es sencillo combinar una jornada laboral con todo lo que implica intentar sacar adelante una carrera musical. Después de trabajar todavía quedan horas para escribir, grabar, editar o preparar nuevas canciones. Aun así, intenta entenderlo como una etapa más del camino hacia su objetivo principal: poder vivir algún día exclusivamente de la música. A medio plazo, ese es precisamente uno de sus grandes sueños. A largo plazo, sin embargo, busca algo que va más allá del reconocimiento. También quiere conseguir una base de oyentes fieles y poder realizar sus propios conciertos. “Quiero ir construyendo algo poco a poco, pero que sea realmente mío”, explica.

Su forma de entender la música está marcada por influencias muy diferentes. Durante su infancia escuchó en casa a grupos como Extremoduro, Mecano o Pink Floyd. Más adelante se acercó al trap, con referencias como Travis Scott o Yung Beef, y también recuperó su lado más pop gracias a Ariana Grande.

Por encima de todos ellos sitúa a Arctic Monkeys, un grupo que ha permanecido como una de sus principales referencias. Esa mezcla de estilos ha contribuido a que Mela no quiera encasillarse en un único género y prefiera explorar diferentes sonidos mientras encuentra su propia identidad.

Fuera de la música, también mantiene su interés por el cine y la filosofía, aunque reconoce que el tiempo disponible es limitado y que actualmente la música ocupa buena parte de sus esfuerzos.

A quienes quieran comenzar en la música en A Rúa y en la comarca les recomienda, sobre todo, rodearse de personas con intereses similares. Y, sobre todo, aconseja no esperar a tenerlo todo preparado. “No espere a sentirse preparado para empezar”, señala. Ella misma comenzó sin tener claro hacia dónde la llevaría aquella primera experiencia con FL Studio y muchas de las cosas que sabe hoy las ha aprendido.