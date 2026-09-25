¿Sabe usted que en el núcleo rues de Fontei existe una fuerte polémica en torno a los árboles que crecen ante la iglesia de Nuestra Señora de Fátima?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, muchos árboles en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima
¿Sabe usted que en el núcleo rues de Fontei existe una fuerte polémica en torno a los árboles que crecen ante la iglesia de Nuestra Señora de Fátima? ¿Que hay vecinos que dicen que impiden contemplar la fachada del templo, por lo que reclaman la adopción de medidas? ¿Que también hay quienes priorizan su sombra y aporte medioambiental rechazando rotundamente que puedan ser talados o, incluso, podados?
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