El relicario de san Juan de Ávila estará en A Rúa

La iglesia de la parroquia de Fátima, en Fontei (A Rúa), recibirá el próximo 21 de marzo las reliquias de san Juan de Ávila. Llegarán coincidiendo con el Día del Seminario y a partir de las 12:00 horas tendrá lugar un encuentro de oración en el templo rues. Posteriormente viajarán hacia basílica de La Encina, en Ponferrada, donde habrá un acto similar desde las 21:00 horas.

El anuncio de la llegada de las reliquias fue anunciado por el Obispado de Astorga, desde donde explicaron que los actos conmemoran los 500 años de la ordenación sacerdotal de san Juan de Ávila, aniversario que dio lugar a un Año Jubilar que comenzó el 6 de enero y que finalizará el 31 de mayo en la basílica de san Juan de Ávila, en Montilla, perteneciente a la diócesis andaluza de Córdoba. Es aquí donde en la actualidad son veneradas las reliquias de este santo y doctor de la Iglesia universal, declaración otorgada por el papa Benedicto XVI en 2012.

Antes de Fontei, el relicario pasará por Astorga. Será durante la noche del 20 de marzo y estará presente en la vigilia de oración por las vocaciones, que se celebrará esa misma noche en la capilla mayor del Seminario astorgano, a partir de las 22:00 horas. Ya el día siguiente será llevado a tierras gallegas y bercianas. Su presencia en la diócesis a la que pertenece el oriente provincial finalizará el domingo, 22 de marzo, en la misa del Día del Seminario, que dará comienzo a las 12:00 horas en la catedral de Astorga y que estará presidida por el administrador diocesano, Francisco Javier Gay Alcain.

Relicario

Este relicario peregrinante, que contiene las reliquias del santo, es obra del escultor cordobés Juan Antonio Bernal y del orfebre Manuel Valera. Representa a san Juan de Ávila instruyendo a sus discípulos en el patio de su casa de Montilla.

La Diócesis de Astorga invita de manera especial a todos los sacerdotes diocesanos que puedan asistir a alguna de las celebraciones programadas con la presencia de las reliquias del patrono del clero español. Añade que la ocasión es propicia para renovar la vocación. De esta forma, se suma a la conmemoración jubilar del Maestro Ávila, contando con la presencia de sus reliquias en unos días que son especialmente significativos para la oración por las vocaciones y el fomento del ministerio sacerdotal.