Color y ambiente en A Rúa con el desfile de los más pequeños

Las condiciones meteorológicas que habían sido anunciadas para el Venres de Entroido llevaron a aplazar hasta este viernes el desfile de disfraces de los centros educativos de A Rúa. La cita se desarrolló durante la mañana y arrancó en la explanada de la estación de autobuses. Aquí se dieron cita alumnos y profesores del colegio público de Infantil y Primaria Manuel Respino, sumándose también los del Instituto Cosme López.

Antes de que comenzase su recorrido el desfile que organizó la asociación de padres “ANPA” centro educativo con el apoyo del Concello rues, los jóvenes estudiantes tuvieron la oportunidad de saborear un chocolate acompañado por bica y bizcochos, en cuyo reparto colaboró la alcaldesa, María González Albert.

Una vez iniciado el desfile, los estudiantes fueron escoltados por la Policía Local y Protección Civil de A Rúa y Larouco. Así, los vecinos del centro del casco urbano rures fueron sorprendidos por grupos de jóvenes monjas, hadas o fargalleiros (personaje local del Entroido) que, acompañados de otros disfraces, recorrieron las calles Circunvalación, Progreso y Doctor Vila antes de regresar a la estación de autobuses.