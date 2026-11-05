A Rúa celebra una década de ruta jacobea

El Camiño de Inverno cumple diez años de reconocimiento oficial y Valdeorras tendrá un papel destacado en la celebración. Las jornadas “Camiño de Inverno – X Anos”, organizadas por la FEGAC, reunirán este sábado 7 y domingo 8 de noviembre a representantes institucionales, asociaciones y expertos en un recorrido por varias localidades gallegas, la mayoría de ellas luguesas.

A Rúa será el epicentro de la primera jornada. A las 10:45 horas está prevista la llegada al Centro Cultural Avenida, donde a las 11:00 tendrá lugar la apertura oficial. Intervendrán autoridades de la Xunta y de la FEGAC como Xosé Manuel Merelles y Javier Gómez Vila, participando en el acto las autoridades políticas valdeorresas Sherezade Núñez Rodríguez y María González Albert, y el alcalde de Ponferrada, Marco Antonio Morala.

A las 11:30, una conferencia abordará el futuro de la ruta con Ildefonso de la Campa Montenegro, Javier Pitillas y Asunción Arias. Después habrá visita al Punto de Atención al Peregrino de A Rúa, antes de desplazarse a Sober. La programación continuará el domingo en Fión, Diomondi y Lalín, con patrimonio, vino, gastronomía. Valdeorras hace gala, de este modo, de su neurálgico protagonismo en la ruta jacobea.