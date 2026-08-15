A Rúa rinde culto al dios del vino “Baco” en la BacoFesta

A Rúa dio este viernes el pistoletazo de salida a una nueva edición de la BacoFesta, una de las citas más destacadas del verano en la localidad y que devolvió a O Aguillón a la época donde el municipio se llamaba Forum Gigurrorum. El vino, la gastronomía, la artesanía y la música volvieron a ser las protagonistas de esta edición dedicada al dios romano del vino, Baco.

La jornada inaugural estuvo marcada por unas temperaturas especialmente elevadas. No hay edición de la BacoFesta sin calor y este año no fue una excepción: el termómetro llegó a alcanzar los 37 grados en A Rúa, haciendo que las altas temperaturas fueran uno de los protagonistas añadidos de las primeras horas del evento.

A pesar del calor, la actividad fue tomando ambiente a partir de las 20.00 horas, pero no solo en el recinto de O Aguillón: en el puente de la Cigarrosa las comitivas de A Rúa y Petín se juntaron como todos los años para intercambiar obsequios y leer el pregón.

Este año la encargada de realizar el primer acto de este evento fue la sumiller Mercedes González, quien destacó el poder del vino de Valdeorras; además estuvo acompañada por el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, las alcaldesas de A Rúa y Petín, además de otros políticos de la comarca.

Acto seguido la comitiva fue hasta O Aguillón donde realizaron el brindis protocolario, momento en el que las once bodegas participantes comenzaban a tener una buena afluencia de público. Las mismas ofrecieron sus vinos a los asistentes, mientras los puestos gastronómicos y de artesanía completaron una propuesta que volvió a poner en valor los productos de la comarca.

Por la noche habrá concierto a partir de las 23.00 horas, a cargo de Queiman e Pousa, que pondrán el toque musical a la jornada de la fiesta en el recinto del Área Recreativa de O Aguillón.

El domingo 16 llegará el cierre de esta edición de la BacoFesta. A partir de las 23.00 horas, Strad, El Violinista Rebelde (nombre artístico de Jorge Guillén) será quien se encargue de poner el broche musical a una nueva edición del viaje al pasado de A Rúa hasta la época de los romanos y guigurros.