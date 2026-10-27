Trasladado al hospital tras salirse de la carretera y chocar contra un árbol en A Rúa

EN UN PARQUE

Un accidente de tráfico en A Rúa de Valdeorras deja una persona herida tras salirse de la carretera y chocar contra un árbol en el parque de San Roque.

El lugar del accidente de tráfico
El lugar del accidente de tráfico | José M. Cruz

Una persona ha resultado herida este martes en un accidente de tráfico en la provincia de Ourense. El suceso ocurrió en A Rúa de Valdeorras, concretamente en el parque de San Roque, donde un conductor se salió de la carretera a las 12:45 horas.

El coche acabó impactando contra un árbol del parque mencionado, resultando herida la persona ocupante. Aunque en un primer momento no parecía grave, finalmente fue trasladada al Hospital de O Barco por Urxencias Sanitarias.

También acudió hasta el punto la Policía Local.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats