Trasladado al hospital tras salirse de la carretera y chocar contra un árbol en A Rúa

Una persona ha resultado herida este martes en un accidente de tráfico en la provincia de Ourense. El suceso ocurrió en A Rúa de Valdeorras, concretamente en el parque de San Roque, donde un conductor se salió de la carretera a las 12:45 horas.

El coche acabó impactando contra un árbol del parque mencionado, resultando herida la persona ocupante. Aunque en un primer momento no parecía grave, finalmente fue trasladada al Hospital de O Barco por Urxencias Sanitarias.

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También acudió hasta el punto la Policía Local.