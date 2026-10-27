Trasladado al hospital tras salirse de la carretera y chocar contra un árbol en A Rúa
EN UN PARQUE
Un accidente de tráfico en A Rúa de Valdeorras deja una persona herida tras salirse de la carretera y chocar contra un árbol en el parque de San Roque.
Una persona ha resultado herida este martes en un accidente de tráfico en la provincia de Ourense. El suceso ocurrió en A Rúa de Valdeorras, concretamente en el parque de San Roque, donde un conductor se salió de la carretera a las 12:45 horas.
El coche acabó impactando contra un árbol del parque mencionado, resultando herida la persona ocupante. Aunque en un primer momento no parecía grave, finalmente fue trasladada al Hospital de O Barco por Urxencias Sanitarias.
También acudió hasta el punto la Policía Local.
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