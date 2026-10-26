Una persona herida al ser atropellada en O Carballiño

Cruce de O Carballiño en el que ocurrió el atropello.

Una persona resultó herida al ser atropellada en la tarde de este lunes, 26 de octubre, en la rúa do Brasil, en el término municipal de O Carballiño. El siniestro tuvo lugar a las 16:45 horas en el cruce con la rúa República Arxentina.

Hasta el punto del incidente se desplazaron de urgencia dotaciones de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, agentes de la Policía Local y efectivos de Protección Civil de O Carballiño.

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Otro atropello en Xinzo de Limia

Apenas una hora más tarde, la villa de Xinzo de Limia registró un segundo accidente de similares características. El atropello se produjo a las 17:36 horas en el punto kilométrico 198 de la N-525, a su paso por la céntrica avenida de Ourense.

Hasta la zona se movilizaron unidades de Urxencias Sanitarias, patrullas de la Policía Local y miembros del servicio de Protección Civil de Xinzo de Limia.