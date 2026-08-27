Vicente Solarat, ex alcalde de A Rúa, abandona la política activa tras 44 años

Jose Vicente Solarat López abandona la política por motivos personales. Su salida se hará efectiva en el pleno municipal de A Rúa, previsto para el próximo 7 de septiembre, poniendo fin a más de cuatro décadas de trayectoria política vinculada al municipio.

El hasta ahora concejal de Cultura por Rueses Unidos Adiante (RUA) explica que se trata exclusivamente de una decisión personal y asegura que la alcaldesa, María González Albert, conocía su intención desde hace aproximadamente dos meses. La noticia se hace pública ahora, coincidiendo con el final del periodo festivo en A Rúa.

“Dejo la política. Llevo 44 años metido y ahora tengo 70”, señala Solarat, quien descarta regresar algún día, aunque lo plantea con ironía: “A no ser que venga un proyecto de 6 o 7 millones de dólares”, bromea. El político rués considera que ha llegado el momento de cerrar esta etapa y “equilibrar la balanza”.

Solarat, uno de los principales referentes de la política municipal de A Rúa durante las últimas décadas, comenzó su trayectoria en la corporación local en los años ochenta y posteriormente se convirtió en uno de los fundadores y principales impulsores de Rueses Unidos Adiante. La agrupación concurrió por primera vez a unas municipales en 1995 y, desde entonces, Solarat se convirtió en una figura habitual de las elecciones locales ruesas. En 2023 encabezó por séptima vez la candidatura del RUA a la alcaldía.

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Su trayectoria incluye varios periodos al frente del Concello. Fue alcalde de A Rúa durante buena parte de los mandatos de finales de los noventa y de la primera década de los 2000. En 2003 llegó de nuevo a la Alcaldía después de una convulsa sesión de investidura y de la posterior moción de censura que permitió al independiente hacerse con el bastón de mando.

En el mandato 2007-2011 volvió a ocupar la alcaldía hasta junio de 2009, cuando fue sustituido por Luis Fernández Gudiña.

En 2015 protagonizó una primera despedida de la política activa. Entonces presentó su renuncia como concejal para asumir la presidencia del Consello Regulador de la Denominación de Orixe Valdeorras. Sin embargo, Solarat regresó posteriormente a la política municipal y en las elecciones de 2019 volvió a concurrir con el RUA. Tras aquellos comicios, la agrupación apoyó al gobierno del popular Álvaro Fernández y Solarat asumió la Concejalía de Cultura, aunque sin firma delegada. En 2023 volvió a encabezar la candidatura independiente y mantuvo posteriormente responsabilidades en el gobierno municipal, en este caso con el BNG, llevando nuevamente el área de Cultura. Durante su trayectoria también se ocupó de cuestiones relacionadas con turismo y deporte.

Ahora, con 70 años, 44 de ellos en la política y 18 como alcalde abandona la primera línea.