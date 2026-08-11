Las imágenes de los incendios del 2025 expuestas en A Rúa

El Centro Cultural Avenida de A Rúa acoge desde este lunes la exposición fotográfica “LUME: La amenaza de los incendios forestales extremos en Europa”, del fotógrafo Brais Lorenzo, premio World Press Foto, centrada en los graves incendios registrados en Galicia durante el verano de 2025.

La muestra recoge, a través de imágenes, la evolución del fuego y sus consecuencias en Ourense y el este de Lugo

La muestra recoge, a través de imágenes, la evolución del fuego y sus consecuencias en Ourense y el este de Lugo, con especial atención a la devastación provocada en Valdeorras. Según los datos oficiales de la Xunta, los incendios arrasaron 31.778 hectáreas, mientras que el programa europeo Copernicus eleva la superficie afectada a más de 40.000 hectáreas.

Inaugurada el pasado 30 de junio en el Parlamento Europeo, la exposición llega ahora a A Rúa como primera parada en Galicia. La iniciativa busca rendir homenaje a las víctimas de los incendios y a los vecinos que lucharon para proteger sus hogares y el territorio en una de las consideradas como “zonas cero”.

La exposición podrá visitarse en el Centro Cultural Avenida hasta el 17 de agosto, de 12:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 20:30 horas.