Vuelca un coche en un accidente de tráfico en A Rúa con tres vehículos implicados

Uno de los vehículos implicados en el accidente de la Rúa do Progreso, en A Rúa (Valdeorras), quedó volcado tras la colisión.

Tres vehículos se han visto implicados en un accidente de tráfico ocurrido en la Rúa do Progreso, a la altura del número 177, en el municipio de A Rúa (Valdeorras), en el que una persona ha resultado herida.

El siniestro, que tuvo lugar por causas que se investigan, provocó importantes retenciones al quedar los vehículos entorpeciendo la circulación en la vía. Uno de los coches implicados llegó a volcar como consecuencia del impacto, según informan desde emergencias.

Hasta el lugar se desplazaron dos efectivos del GES, tras ser alertados por el CIAE 112 Galicia, en coordinación con el Parque Comarcal de Valdeorras, que colaboraron en la atención del incidente y en la gestión de la zona.

La persona herida fue atendida en el lugar del accidente, sin que por el momento hayan trascendido más datos sobre su estado. Desde los equipos de emergencia se le ha deseado una pronta recuperación.

Las autoridades trabajan ahora para esclarecer las causas del siniestro y restablecer completamente la normalidad en la circulación.