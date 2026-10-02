Acusa a su vecino de talar 15 robles de su finca en A Teixeira

El inculpado, de pie, delante la jueza Susana Pazos. A la izquierda, Roberto Fernádez, y a la derecha, el abogado de la acusación particular Marcos Teijeiro.

Manuel acusa a un vecino, Samuel C.F., de talar sin permiso 15 robles en una finca propiedad de su mujer, situada en el lugar de Sistín (A Teixeira). Según el denunciante, los hechos ocurrieron entre el 8 y el 9 de diciembre de 2023. El acusado carecía de consentimiento para cortar los árboles, ya que únicamente contaba con autorización para que su ganado pastara en los terrenos.

Por estos hechos, Samuel fue juzgado ayer en la Sección Penal (plaza 2) por un delito de daños. La Fiscalía solicitó una pena de 15 meses de multa (a razón de seis euros diarios) y el pago de 1.596 euros en concepto de responsabilidad civil. Esta cuantía responde a una nueva valoración aportada por la acusación, que rebaja la petición inicial por los desperfectos ocasionados tanto en los árboles como en el cierre de la finca, que llegó a desplomarse.

Dos testigos clave

Aunque ni Manuel ni su esposa, Rosa, presenciaron la tala, los testimonios de dos personas señalan directamente a Samuel. Por un lado, Antonio F. declaró que el acusado le pidió ayuda para levantar un roble, ya que la maquinaria le había quedado atrapada debajo.

Por otro, Alberto G. -quien mantenía desavenencias previas con el acusado por el pinchazo de una rueda- aseguró haberlo visto cortando la madera con una motosierra al pasar en coche por delante de la finca.

Durante la vista oral, Samuel se acogió a su derecho a no declarar alegando motivos de salud. Su abogado, Roberto Fernández, argumentó que las parcelas afectadas no estaban correctamente identificadas y subrayó la ausencia de dolo (intención de causar daño), destacando además que la leña no fue sustraída, sino que permaneció en el lugar. Para el letrado, se trata de una controversia que debe resolverse por la vía civil una vez que se delimiten las propiedades con exactitud.