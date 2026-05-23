A juicio en Ourense por causar daños al medioambiente al extraer pizarra

Francisco R.A. y Bruno R.B. se sientan el jueves, 28 de mayo, en el banquillo de la Audiencia Provincial de Ourense acusados de un delito contra el medioambiente mientras desarrollaban su actividad de extracción de pizarra en la zona de Valdeorras.

Los hechos que se van a juzgar se produjeron entre 2013 y 2018. Según la Fiscalía, la empresa que ambos constituyen realizó, sin la titularidad de ningún derecho minero ni autorización, trabajos en una explotación dedicada a la pizarra en el paraje de Mormeau, ubicada en la parroquia de Casaio (Carballeda de Valdeorras).

Como consecuencia de esta labor, según la acusación pública, realizaron presuntamente escombreras y actividades de destrucción de arbolado, pastos y arroyos en el monte comunal.

Por ello, la Fiscalía solicita para ambos seis años de prisión, una multa de 7.200 euros y que repongan al estado primitivo la superficie afectada, abonando para este fin 4.491.410 euros y otros 237.811 para compensar a los perjudicados. Por otra parte, pide imponer a la entidad que ambos constituían una multa de 36.000 euros.

En la vista del próximo jueves solo tendrán que indicar si admiten o no los hechos que se les imputan y, en caso de que no lo hagan, se pondrá fecha para celebrar un juicio en el que se discutirá lo sucedido.