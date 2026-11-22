Cuando el otoño ya tiñe de tonos ocres y rojizos los escarpados bancales de la Ribeira Sacra, su calendario vitícola encuentra su culminación en uno de sus rincones más genuinos. Este sábado, A Teixeira celebró la 25 Festa do Viño Novo, una cita ineludible que pone el broche de oro a las festividades de la denominación de origen. Apenas dos meses después de la vendimia, los vecinos se reúnen para brindar y exaltar el vino más madrugador del territorio.

El magnetismo de esta celebración trasciende sus fronteras demográficas. Pese a ser un municipio de apenas 300 habitantes y 27 kilómetros cuadrados, la devoción por la vid es tan profunda que mantienen con orgullo hasta siete bodegas en plena actividad. La celebración demostró su enorme poder de convocatoria al agotar su aforo máximo de 530 comensales, dejando a decenas de personas en lista de espera. Tal y como subraya Tamara Álvarez Vázquez, edil de Cultura, el encuentro supone mucho más que una comida popular: “Para nós simboliza a celebración das raíces, a celebración da colleita e a proba do viño novo”.

A lo largo de la jornada, los asistentes tuvieron el privilegio de degustar en sus mesas hasta ocho vinos distintos del entorno. La responsable municipal incide en la profunda relevancia afectiva y social que este encuentro tiene para los vecinos, destacando que “a festa ten moito interese” al concebirse no sólo como un escaparate, sino como el gran evento de encuentro local: “É un pouco a festa da Teixeira capital”. El ágape sirvió para abrigar cuerpo y espíritu con un menú puramente tradicional: “Polbo a rachar, carne ao caldeiro a rachar e logo a degustación da bica, que é o noso doce comarcal. E o café de pota, por suposto”, coronado por los licores de sobremesa. Como preludio en la plaza, el foodtruck de la campaña “Galicia sabe amar” abrió el apetito con lo mejor del mar autonómico.

Los cientos de asistentes tuvieron el privilegio de catar en sus mesas hasta ocho vinos distintos del entorno

Santa Catalina

La festividad, que sirve de igual modo para rendir homenaje a Santa Catalina, patrona local, estuvo impregnada de alegría y melodías gracias a la música en directo. La charanga Terras do Bibei, encargada de la banda sonora, animó a los vecinos en la misa previa y luego en la zona del ágape, prolongando el baile y el ambiente festivo hasta pasadas las seis de la tarde.