Galería | A Teixeira saca as cuncas pola 25 Festa do Viño Novo da Ribeira Sacra, en imaxes
DENOMINACIÓN DE ORIXE
A 25 Festa do Viño Novo reuniu a 530 comensais en A Teixeira para degustar oito viños da contorna, compartir un menú tradicional e celebrar a cultura vitícola da Ribeira Sacra
A Teixeira volveu render homenaxe ao viño novo coa celebración da 25 Festa do Viño Novo, unha cita que marca o peche do calendario festivo da denominación de orixe e que reúne a veciños e visitantes apenas dous meses despois da vendima.
A pequena localidade, de apenas 300 habitantes, demostrou de novo a súa paixón pola viticultura cunha celebración que esgotou as 530 prazas dispoñibles. Sete adegas continúan activas no municipio, onde o viño forma parte da identidade e das raíces dos seus veciños.
Durante a xornada, os asistentes degustaron ata oito viños da contorna acompañados dun menú tradicional con polbo, carne ao caldeiro, bica e café de pota, ademais dos licores. A música da charanga Terras do Bibei puxo ritmo a unha festa que se prolongou durante toda a tarde.
A celebración, dedicada tamén a Santa Catarina, patroa de A Teixeira, volveu converter a localidade nun punto de encontro para gozar do viño, a gastronomía e as tradicións da Ribeira Sacra.
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Galería | A Teixeira saca as cuncas pola 25 Festa do Viño Novo da Ribeira Sacra, en imaxes
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Martiño Pinal
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Galería | A Teixeira saca as cuncas pola 25 Festa do Viño Novo da Ribeira Sacra, en imaxes
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Martiño Pinal
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Galería | A Teixeira saca as cuncas pola 25 Festa do Viño Novo da Ribeira Sacra, en imaxes
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Martiño Pinal
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Galería | A Teixeira saca as cuncas pola 25 Festa do Viño Novo da Ribeira Sacra, en imaxes
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Martiño Pinal
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Galería | A Teixeira saca as cuncas pola 25 Festa do Viño Novo da Ribeira Sacra, en imaxes
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Martiño Pinal
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Galería | A Teixeira saca as cuncas pola 25 Festa do Viño Novo da Ribeira Sacra, en imaxes
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Martiño Pinal
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Galería | A Teixeira saca as cuncas pola 25 Festa do Viño Novo da Ribeira Sacra, en imaxes
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Martiño Pinal
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Galería | A Teixeira saca as cuncas pola 25 Festa do Viño Novo da Ribeira Sacra, en imaxes
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Martiño Pinal
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Galería | A Teixeira saca as cuncas pola 25 Festa do Viño Novo da Ribeira Sacra, en imaxes
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Martiño Pinal
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Galería | A Teixeira saca as cuncas pola 25 Festa do Viño Novo da Ribeira Sacra, en imaxes
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Martiño Pinal
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Galería | A Teixeira saca as cuncas pola 25 Festa do Viño Novo da Ribeira Sacra, en imaxes
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Martiño Pinal
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Galería | A Teixeira saca as cuncas pola 25 Festa do Viño Novo da Ribeira Sacra, en imaxes
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Martiño Pinal
13/18
Galería | A Teixeira saca as cuncas pola 25 Festa do Viño Novo da Ribeira Sacra, en imaxes
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Martiño Pinal
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Galería | A Teixeira saca as cuncas pola 25 Festa do Viño Novo da Ribeira Sacra, en imaxes
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Martiño Pinal
15/18
Galería | A Teixeira saca as cuncas pola 25 Festa do Viño Novo da Ribeira Sacra, en imaxes
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Martiño Pinal
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Galería | A Teixeira saca as cuncas pola 25 Festa do Viño Novo da Ribeira Sacra, en imaxes
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Martiño Pinal
17/18
Galería | A Teixeira saca as cuncas pola 25 Festa do Viño Novo da Ribeira Sacra, en imaxes
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Martiño Pinal
18/18
Galería | A Teixeira saca as cuncas pola 25 Festa do Viño Novo da Ribeira Sacra, en imaxes
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Martiño Pinal