La comarca de O Ribeiro gana viñedo con la transformación del monte
Viña Costeira recibe autorización para convertir ocho hectáreas forestales en cultivo de uva.
O Ribeiro busca fórmulas para ampliar su superficie de viñedo y hacer frente al abandono de explotaciones y a la falta de relevo generacional. La transformación de terrenos forestales o comunales en nuevas plantaciones es una de las vías para recuperar superficie productiva y aumentar producción.
Viña Costeira lleva varios años apostando por este modelo y acaba de conseguir autorización ambiental de la Xunta para transformar ocho hectáreas de terreno forestal del monte comunal de Vilela, en Castrelo de Miño, en viñedo. Los terrenos son colindantes con otras seis hectáreas que la cooperativa ya cultiva en la zona. La ampliación se realizará mediante un acuerdo de alquiler con la comunidad de montes por un periodo de 30 años, lo que permitirá concentrar ambas superficies y facilitar su explotación conjunta, sumando así 14 hectáreas que estarán dedicadas al godello.
La vicepresidenta de Viña Costeira, Concha Iglesias, explicó lo que se busca con esta iniciativa: “Dar solución ás dificultades para atopar terreos dispoñibles no Ribeiro. Non hai posibilidades de atopar oito hectáreas xuntas, e quen abandona o cultivo tampouco adoita vender”.
Invertir en el rural
El director de operaciones de Viña Costeira, José González, apuntó el objetivo: “Es seguir creciendo. Cada vez hay menos viticultores jóvenes, el viñedo está muy atomizado y falta mano de obra. Necesitamos superficies de cierta extensión para que puedan ser rentables”.
González apuntó que el proyecto de reconversión supone un gran esfuerzo de tiempo e inversión, pero ayuda a mantener una actividad de gran importancia social y económica como es la viticultura: “Implica invertir en el rural, afianzar población y proteger el territorio contra los incendios, ya que el viñedo es un cortafuegos”.
Tras la publicación en el Diario Oficial de Galicia del informe ambiental favorable para el cambio de uso de las parcelas de Vilela, el conselleiro de Medio Ambiente, Nicolás Vázquez, visitó ayer la zona acompañado del delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, y el alcalde de Castrelo de Miño, Avelino Pazos. Vázquez dijo que esta iniciativa “é un exemplo de que se pode protexer o medio ambiente e á vez dar oportunidades produtivas ao rural”. El alcalde destacó por su parte: “O incremento da superficie destinada ao viñedo supón unha oportunidade para o desenvolvemento económico do municipio, para a xeración de actividade e para seguir reforzando a identidade vitivinícola de Castrelo de Miño”.
MÁS DE DOS DÉCADAS AMPLIANDO VIÑEDO
Viña Costeira lleva desde el año 2000 desarrollando proyectos de plantación en terrenos comunales para ampliar su superficie de viñedo propio. La bodega comenzó con cerca de 40 hectáreas y ha alcanzado las 100, a través de acuerdos con comunidades de montes de distintos concellos. El objetivo es ganar viñedo ante las dificultades para incorporar nuevos viticultores y recuperar las parcelas que se abandonan, aunque el director de operaciones, José González, reconoce que “se abandona más de lo que se recupera”.
La puesta en marcha de estas explotaciones requiere una tramitación larga para su conversión y una importante inversión. Además del alquiler del terreno, González calcula que plantar una hectárea nueva supera los 40.000 euros, incluyendo la preparación del terreno, la plantación, el riego y la fertilización. Las cepas necesitan alrededor de cuatro años para alcanzar su plena capacidad productiva.
La cooperativa busca que estas inversiones también repercutan en la economía local, generando actividad y empleo, aunque González explica que “necesitamos marcos de plantación que permitan la entrada de tractores o vendimiadoras, porque la mano de obra es escasa”.
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