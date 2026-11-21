O Ribeiro busca fórmulas para ampliar su superficie de viñedo y hacer frente al abandono de explotaciones y a la falta de relevo generacional. La transformación de terrenos forestales o comunales en nuevas plantaciones es una de las vías para recuperar superficie productiva y aumentar producción.

Viña Costeira lleva varios años apostando por este modelo y acaba de conseguir autorización ambiental de la Xunta para transformar ocho hectáreas de terreno forestal del monte comunal de Vilela, en Castrelo de Miño, en viñedo. Los terrenos son colindantes con otras seis hectáreas que la cooperativa ya cultiva en la zona. La ampliación se realizará mediante un acuerdo de alquiler con la comunidad de montes por un periodo de 30 años, lo que permitirá concentrar ambas superficies y facilitar su explotación conjunta, sumando así 14 hectáreas que estarán dedicadas al godello.

La vicepresidenta de Viña Costeira, Concha Iglesias, explicó lo que se busca con esta iniciativa: “Dar solución ás dificultades para atopar terreos dispoñibles no Ribeiro. Non hai posibilidades de atopar oito hectáreas xuntas, e quen abandona o cultivo tampouco adoita vender”.

Invertir en el rural

El director de operaciones de Viña Costeira, José González, apuntó el objetivo: “Es seguir creciendo. Cada vez hay menos viticultores jóvenes, el viñedo está muy atomizado y falta mano de obra. Necesitamos superficies de cierta extensión para que puedan ser rentables”.

González apuntó que el proyecto de reconversión supone un gran esfuerzo de tiempo e inversión, pero ayuda a mantener una actividad de gran importancia social y económica como es la viticultura: “Implica invertir en el rural, afianzar población y proteger el territorio contra los incendios, ya que el viñedo es un cortafuegos”.

Tras la publicación en el Diario Oficial de Galicia del informe ambiental favorable para el cambio de uso de las parcelas de Vilela, el conselleiro de Medio Ambiente, Nicolás Vázquez, visitó ayer la zona acompañado del delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, y el alcalde de Castrelo de Miño, Avelino Pazos. Vázquez dijo que esta iniciativa “é un exemplo de que se pode protexer o medio ambiente e á vez dar oportunidades produtivas ao rural”. El alcalde destacó por su parte: “O incremento da superficie destinada ao viñedo supón unha oportunidade para o desenvolvemento económico do municipio, para a xeración de actividade e para seguir reforzando a identidade vitivinícola de Castrelo de Miño”.