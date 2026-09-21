Arde un coche en A Veiga y provoca un conato de incendio forestal
AUTO CALCINADO
El conductor del vehículo salió ileso tras registrarse el incendio. La actuación de los bomberos evitó que las llamas pudieran alcanzar una mayor violencia
Un coche ardió este lunes por la tarde en la localidad de Lamalonga, en A Veiga. El conductor logró abandonar el vehículo y no sufrió daños.
A raíz de las llamas procedentes del coche se produjo un conato de incendio en un monte próximo a la carretera. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron GES de A Veiga, los bomberos del Distrito Forestal XIII de O Barco.
A su llegada extinguieron el fuego originado en el vehículo y en la vegetación aledaña para posteriormente refrescar el terreno y dar por extinguido el incendio.
La rápida actuación de los bomberos evitó que se pudieran expandir las llamas por la vegetación en un día marcado por las altas temperaturas en la provincia.
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