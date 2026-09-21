Arde un coche en A Veiga y provoca un conato de incendio forestal

Un coche ardió este lunes por la tarde en la localidad de Lamalonga, en A Veiga. El conductor logró abandonar el vehículo y no sufrió daños.

A raíz de las llamas procedentes del coche se produjo un conato de incendio en un monte próximo a la carretera. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron GES de A Veiga, los bomberos del Distrito Forestal XIII de O Barco.

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A su llegada extinguieron el fuego originado en el vehículo y en la vegetación aledaña para posteriormente refrescar el terreno y dar por extinguido el incendio.

Un bombero se emplea en acabar con las llamas que salen del coche. | La Región

La rápida actuación de los bomberos evitó que se pudieran expandir las llamas por la vegetación en un día marcado por las altas temperaturas en la provincia.