Un cortocircuito provoca una alarma por incendio en un edificio de A Valenzá por humo en varios electrodomésticos
AVENIDA DE CELANOVA
Los servicios de emergencia acudieron a un edificio de A Valenzá tras un cortocircuito que provocó humo en varios electrodomésticos.
Una alarma por un incendio urbano llegó a los servicios de emergencia a las 17:12 horas de este tarde de martes. Sucedió en A Valenzá, en Barbadás, donde un cortocircuito en un cuadro eléctrico hizo saltar los plomos y emanar humo de varios electrodomésticos de un edificio de la avenida de Celanova, según el 112.
La incidencia se registró en varios pisos del inmueble. Fueron avisados los bomberos, Policía Local, Guardia Civil, GES de Pereiro y Emerxencias Barbadás, que aseguró que el incidente debió ser fruto de un cortocircuito en una arqueta frente al portal.
Finalmente, no hubo que lamentar heridos.
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