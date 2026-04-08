Comuneros de Xares dotan de desfibrilador a los vecinos

Los vecinos de la aldea de Xares —36 en 2024, según el Instituto Nacional de Estadística—, y de los núcleos próximos a ella, dispondrán próximamente de un desfibrilador externo automático. El equipo fue adquirido por la Comunidade de Monte Veciñal e en Man Común de Xares (CMVMC de Xares) con el propósito de instalarlo en la aldea y que los ingresos del monte también reviertan en la población.

El anuncio fue realizado por el presidente del colectivo, Juanjo Lorenzo, quien apuntó que el objetivo es “mellorar a calidade de vida”, pues puede ayudar a salvar vidas. Indicó que el equipo fue adquirido a la empresa ourensana Emergalia con los ingresos procedentes del arrendamiento del monte comunal para un uso cinegético.

Los comuneros cuentan con la colaboración del Concello de A Veiga, que organizará un curso para aprender a utilizar el desfibrilador, pero no se conforman con esta acción formativa y también pretenden desarrollar un curso de primeros auxilios.

Juanjo Lorenzo apuntó que el equipo no estará únicamente a disposición de los vecinos de Xares, sino que podrán usarlo todos aquellos que lo precisen, pensando fundamentalmente en el entorno de la localidad. La aldea se encuentra a 12 kilómetros del pueblo de A Veiga, capitalidad municipal de un territorio muy amplio, siendo el más extenso de la provincia, con 291 kilómetros cuadrados.

A la hora de acordar la adquisición del equipo, los comuneros tomaron en consideración la edad avanzada de la población. Cabe reseñar que el concello de A Veiga tenía una edad media de 58,31 años en 2024, según el Instituto Galego de Estatística (IGE), dato que aumenta en el rural del municipio. A su vez, el índice de envejecimiento —número de mayores de 65 años por cada 100 menores de 15 años— era de 689.

Otros factores tomados en cuenta al dotar a Xares con el desfibrilador es la más que previsible afluencia de visitantes que registrará el próximo 12 de agosto, atraídos por el eclipse total de Sol, pero también el aumento del número de turistas que eligen A Veiga para disfrutar de sus momentos de ocio.

A Veiga tiene farmacia y ambulancia en la capitalidad y ahora el equipo puede ser vital en “esos primeiros momentos”, dijo Lorenzo.