A Veiga destinará medio millón a mejorar su red de abastecimiento

El Concello de A Veiga afrontará las obras de mejora de su actual red de saneamiento y abastecimiento en el rural. Así se dio a conocer ayer, tras la reunión de José Antonio Quiroga, presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), organismo autónomo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), y Juan Anta, alcalde del municipio de A Veiga, para la rúbrica de un convenio de colaboración que determina las condiciones para la financiación y ejecución de estas obras de mejora del saneamiento y depuración en varios núcleos rurales del municipio.

En la actualidad existen tramos de las infraestructuras municipales de saneamiento que, por su antigüedad, se encuentran muy deteriorados, produciéndose constantes alivios por los pozos de registro en épocas de lluvia; además, sus sistemas de depuración de aguas residuales no están realizando su función, vertiendo libremente a los cauces sin cumplir los parámetros de calidad exigidos.

La solución a la problemática descrita consiste en la ejecución de las obras necesarias de mejora de varios tramos de la red de saneamiento de los núcleos de A Veiga, Casdenodres y Meda; y en la mejora de la red de saneamiento y renovación de fosas sépticas en los núcleos de San Fiz y de Seoane. Se estima una inversión de 500.000 euros, sufragados en porcentaje 95% por este organismo de cuenca y el 5% restante por el Concello.

“Desde la Hidrográfica queremos destacar nuestro firme compromiso de colaboración en la ejecución de proyectos que ayuden a mejorar la riqueza natural con la que cuenta esta demarcación, en aras de un futuro más sostenible” concluyó Quiroga.