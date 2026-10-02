Crianza Trevinca convoca al agro provincial en A Veiga

A la exposición de ganado, maquinaria o robots forestales de A Veiga se suman demostraciones como las de perros de pastoreo o un afilador, junto con concursos, incluido el de empanadas. También habrá catas, no faltando los vinos de la Denominación de Orixe Valdeorras. Es la Exposición Agrogandeira Crianza Trevinca, que organizada por el Concello veigués alcanza su sexta edición este fin de semana.

La actividad agroganadera, con ganado vacuno, equino, caprino y ovino, maquinaria agrícola y forestal, artesanía y demostraciones de oficios tradicionales, como el de afilador, centra unas propuestas que también prestan atención a la actividad forestal y la tecnología.

Las actividades arrancan este viernes, 2 de octubre, con la presentación del estudio Living Lab “A Veiga Valley”, vinculado al desarrollo rural dentro de la iniciativa europea Farclimate.

La inauguración oficial será a las 12,00 horas del día siguiente, 3 de octubre, una cita que ambientará la Banda de Gaitas da Veiga. A continuación, y durante el sábado, los asistentes podrán presenciar exhibiciones de perros de pastoreo, actividades agroforestales, demostraciones de elaboración de aguardiente o de herrado de caballos, corte de madera, trabajos con tractor y sulfatadora o exhibiciones de robots forestales y drones.

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Ya el domingo, habrá una demostración de un afilador y un espectáculo ecuestre entre otras actividades agroforestales.

Actividades

La gastronomía ocupa un lugar destacado en el programa y los visitantes podrán participar en dos catas de vinos de Valdeorras acompañadas con la degustación de productos locales, una de licores y productos de castaña y una de caldo galego, cocinado con faba loba. Los amantes de la buena mesa también dispondrán de varias opciones para comer en el recinto ferial, con productos como “porco ao espeto”, pulpo, pollo asado, parrillada, pizzas o “food trucks”.

No faltarán los concursos, pues los habrá de fotografía, productos de huerta, empanadas, campeonatos de bolos y el certamen “Acarabuñando a gadaña”. Los interesados deberán inscribirse.

Los más pequeños también tienen su espacio en Crianza Trevinca y para ellos fueron preparados talleres de pirograbado, pintura en madera o pan artesano. Se desarrollarán el sábado, en tanto que el domingo habrá uno de velas. No faltarán las colchonetas, el toro mecánico, los juegos de madera, la noria, el carrusel y el simulador de corte de madera.

La feria de A Veiga incluye puestos de información, de productos agrícolas, artesanos y una exposición del Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (Inorde).