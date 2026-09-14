Herido un matrimonio de octogenarios tras volcar su todoterreno en A Veiga

El todoterreno incrustado en el guardarrail mientras el tractor ayuda a retirarlo.

Un matrimonio de octogenarios resultó herido este lunes tras volcar el todoterreno en el que viajaban en la OU-129, a la altura de A Veiga y en dirección a Cobelo.

El vehículo se salió de la vía, impactó contra un guardarrail y terminó volcando. Un ganadero que circulaba por la zona con su tractor se encontró con el accidente y acudió en ayuda de los ocupantes.

Momentos en los que los integrantes era trasladados a la ambulancia tras ser excarcelados. | La Región

La posición en la que quedó el todoterreno hizo necesaria la intervención del GES de A Veiga, que tuvo que excarcelar a los dos octogenarios, que se encontraban uno encima del otro en el interior del vehículo.

Una vez liberados, ambos fueron atendidos y trasladados en ambulancia a un hospital para recibir asistencia médica.

El ganadero también colaboró posteriormente en la retirada del vehículo de la calzada, permitiendo recuperar la circulación con normalidad en la carretera.

Esta es otra imagen que pone de manifiesto el estado en el que quedó el vehículo.