Los jabalíes vuelven a provocar un accidente: un conductor sufre una colisión en Vilamartín
N-120
Un choque contra un jabalí provoca un accidente de tráfico en la N-120 entre A Rúa y Vilamartín de Valdeorras sin dejar heridos
Un jabalí provocó un nuevo accidente de tráfico este pasado viernes en el punto kilométrico 464 de la N-120, en el límite entre A Rúa y Vilamartín de Valdeorras. Sobre las 23:50 horas, un conductor que circulaba en dirección a A Rúa atropelló a un ejemplar.
Como resultado del impacto, el animal murió en la calzada y el vehículo sufrió daños materiales en la parte delantera, aunque no hubo que lamentar heridos. Hasta el lugar se desplazaron la Guardia Civil de Tráfico y efectivos de Protección Civil de A Rúa.
Otro accidente causado por un jabalí en menos de 14 horas
Sobre las 10:00 horas de la mañana del mismo viernes se produjo una colisión entre dos vehículos provocada por la presencia de un jabalí en la calzada y se formaron retenciones alrededor del punto kilométrico 231 de la A-52, en sentido Vigo, a la altura de Outariz.
El accidente, en el que estuvieron involucrados tres vehículos, se saldó sin heridos y no requirió la intervención de los servicios de emergencia.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
EN ESTADO GRAVE
Un hombre se quema a lo bonzo frente a los juzgados de Cartagena
EVITAR LA "BATALLA ELECTORAL"
El PSOE defiende su gestión en Ceuta frente a las críticas: "Desde el asfalto de Madrid es muy fácil opinar"
APOYO INSTITUCIONAL
La Diputación de Ourense entrega sus becas a los deportistas destacados