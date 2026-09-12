Los jabalíes vuelven a provocar un accidente: un conductor sufre una colisión en Vilamartín

El animal muerto y el estado del coche tras el accidente

Un jabalí provocó un nuevo accidente de tráfico este pasado viernes en el punto kilométrico 464 de la N-120, en el límite entre A Rúa y Vilamartín de Valdeorras. Sobre las 23:50 horas, un conductor que circulaba en dirección a A Rúa atropelló a un ejemplar.

Como resultado del impacto, el animal murió en la calzada y el vehículo sufrió daños materiales en la parte delantera, aunque no hubo que lamentar heridos. Hasta el lugar se desplazaron la Guardia Civil de Tráfico y efectivos de Protección Civil de A Rúa.

El animal tras el atropello en Vilamartín de Valdeorras | Protección Civil

Otro accidente causado por un jabalí en menos de 14 horas

Sobre las 10:00 horas de la mañana del mismo viernes se produjo una colisión entre dos vehículos provocada por la presencia de un jabalí en la calzada y se formaron retenciones alrededor del punto kilométrico 231 de la A-52, en sentido Vigo, a la altura de Outariz.

El accidente, en el que estuvieron involucrados tres vehículos, se saldó sin heridos y no requirió la intervención de los servicios de emergencia.