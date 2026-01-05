Las nevadas impulsan el turismo rural de A Veiga

La nieve es muy importante para el sector turístico de A Veiga. “La nieve es riqueza”, comentó a este respecto su alcalde, Juan Anta. De ahí que las nevadas que aún blanquean las cimas valdeorresas inviten al optimismo a los empresarios. “A neve é un revulsivo para a comarca, para nós, para os hosteleiros. A montaña está espectacular”, comentó el guía de montaña de Terras Altas de Trevinca, Juanjo Lorenzo, en una de sus rutas con raquetas de nieve.

La subida de temperaturas y algunas lluvias se llevaron parte de la nieve de las laderas del entorno de Pena Trevinca, pero aún queda mucha en las zonas superiores, lo cual permite mantener unas actividades de invierno que últimamente no tenían continuidad. “Os últimos anos, co cambio climático, foron irregulares”, dijo.

Divirtiéndose con raquetas de nieve. | La Región

“Hacía años que no teníamos una nevada tan buena”, apuntan desde la casa de turismo rural O Trisquel, que dirige Marcos Pérez. Aquí aprecian un aumento del turismo que llega en busca de naturaleza y nieve, un incremento que podría mantenerse ante las previsiones de nuevas nevadas y la caída de temperaturas.

Todos coinciden en resaltar la importancia de la nieve que tiñe de blanco los terrenos que ardieron en agosto de 2025. “A neve é unha delicia despois da desgracia dos lumes”, comentó Juanjo Lorenzo, quien también aludió a otros atractivos que en estas fechas ofrece A Veiga, como la decoración de un Nadal Enxebre, que cada año mejora el Concello.

El poder de atracción del Nadal Enxebre también fue destacado por Juan Anta, quien añadió el del observatorio astronómico de Trevinca, que en diciembre recibió a más de 200 personas.