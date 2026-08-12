Óscar Blanco, director del Centro Astronómico de A Veiga: “El eclipse será un antes y un después, superará lo que piensa la gente”
LA GRAN CITA ASTRONÓMICA
Este miércoles se producirá el primer eclipse total de sol en 114 años, y no habrá otro hasta dentro de otros 400, por ello Óscar Blanco anima a todo el mundo a ver este fenómeno astronómico que será único y, por el que los concellos que se ven afectados han preparado dispositivos especiales.
Pregunta. ¿Qué condiciones habrá para el eclipse?
Respuesta. Las condiciones van a ser buenas, lo que queda es buscar o tener claro dónde ir a verlo. Esa ubicación donde tengamos despejado, en dirección oeste, que es donde tendremos el sol en la totalidad. Seguramente habrá que desplazarse con antelación, para llegar hasta el lugar donde se pueda observar bien. Recomiendo ir andando. Lógicamente los lugares elevados tendrán más gente porque el horizonte va a ser mejor. En cualquier caso, lo que sí recomiendo es una buena orientación al oeste, llevar agua, gorras, sombras, porque estaremos esperando un rato.
P. ¿Puede haber problemas por mirar al sol?
R. El eclipse está muy hablado, aunque no del todo bien, porque se habla de las gafas. La gente ha cogido miedo incluso a salir de casa. El sol de mañana es el mismo de hoy, no es más peligroso, lo peligroso es mirar hacia él. No hay nada que lo haga diferente.
R. Cuando miremos el sol tendremos que hacerlo con gafas de eclipse, pero es un día normal. Las gafas son para ver el avance de la luna, cuando lo cubra por completo es la totalidad, lo que lo hace especial, ese minuto y poco que va a durar por ejemplo en Valdeorras en el que debemos disfrutar. Ahí se podrá ver sin gafas, ver la corona, que tapa lo que ciega, el paisaje y cuando reaparezca el sol simplemente retiramos la vista y, si alguien quiere seguir mirando, pues con las gafas. Cuando reaparezca hay que apartar la mirada.
R. Deberíamos aprovecharlo como una oportunidad histórica. Hay gente que está generando rechazo. Yo he ido por todo el mundo y lo viven como una fiesta. Que la gente esté tranquila.
P. Hay zonas donde habrá eclipse total y parcial…
R. Toda la zona de Viana do Bolo está justo en la frontera. Donde el eclipse es total lo podremos disfrutar durante más tiempo. Aunque no es lo mismo, recomiendo que vayan a A Veiga o Valdeorras si pueden.
P. ¿Esto puede impulsar el turismo astronómico?
R. Es una oportunidad para que la gente se anime a la astronomía, observación del cielo, la naturaleza, a darle valor. Hubo efemérides astronómicas que sirvieron de puntos de inflexión, como algún cometa o algún eclipse anterior, pero no como este, que está muy por encima en todos los aspectos. A la gente le va a sorprender. A veces tenemos unas expectativas que no se cumplen, pero esto las va a superar.
P. ¿Cómo vive su décimo eclipse?
R. Lo voy a poder vivir aquí sin tener que viajar lejos como otras veces. Estoy involucrándome mucho más, pero también estoy agotado, porque son meses de trabajo previo de divulgación, en mi caso décadas, y para mí esto es un antes y un después con este eclipse.
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