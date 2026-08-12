Unos tienen tantas ganas de contemplar el eclipse total de sol como otros de que pase. ¿Cuánto falta? En los dos extremos la espera está resultando como un viaje de la infancia. El letrado del turno se toma el fenómeno astronómico como un género cinematográfico: “A mí el eclipse no me interesa, no creo que mueva un pie para verlo”. Pero lo hará cuando camine para animar al Dépor contra el Real Madrid en el Teresa Herrera, como se mojaría si lloviese. Sucede aunque no te interese.

El matrimonio de invidentes del barrio se desorienta en un paso de peatones por un coche montado en la acera

“Tenemos muchos barcos, al Real Madrid y un eclipse de sol, ahora toca trabajar como sabemos”, animó Héctor Cañete, presidente provincial de los hosteleros coruñeses al desconvocarse con la campana la huelga en una jornada que aspira a ser histórica para la caja. Con cartas y previsiones favorables. Seis cruceros soltarán desde primera hora casi 18.000 visitantes por la calles de A Coruña. “Por la mañana sólo hablé inglés. Abrí a las once, saqué los percheros y ya entraron unos guiris”, comenta el leído comerciante coruñés. Alemanes los siguientes en despachar. El turismo ha tomado una ciudad que se está acostumbrando.

El matrimonio de invidentes del barrio se desorienta en un paso de peatones por un coche montado en la acera. Aceptan la mano para cruzar la calle a pesar de que ya habían encontrado sus referencias. Ella se queja de las direcciones contradictorias que cantan los dos semáforos que quedan atrás, él de que la señal auditiva está a un volumen muy bajo. “¿Y dónde van a ver el eclipse?”. La disculpa atropelló el final de la pregunta, pero bromearon con el apuro. “Pues igual cuesta creer, pero tenemos muchas ganas de sentirlo, lo vemos de otra manera pero no se te ocurra probar, así que ponte las gafas que recomiendan”. Consejo de ciego.