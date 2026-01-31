Dos personas trasladadas al hospital por una posible intoxicación con un generador de gasolina en A Veiga

Dos personas fueron trasladadas al Hospital de Valdeorras con síntomas de intoxicación en el municipio de A Veiga (Ourense), en un suceso ocurrido durante la madrugada de este jueves y en el que un generador de gasolina podría ser la causa.

Según informó el 112 Galicia en su boletín matinal, el centro de emergencias tuvo constancia del incidente sobre las 1:15 horas, tras recibir una llamada de los miembros del GES de A Veiga, que comunicaban su salida, de manera preventiva, con la quitanieves para realizar un traslado sanitario en la localidad de Requeixo (Santo André).

Una vez finalizada la intervención, los efectivos del GES indicaron a los gestores de emergencias que se trataba del traslado de dos personas al Hospital de Valdeorras, las cuales presentaban síntomas compatibles con una intoxicación, presuntamente provocada por la inhalación de gases procedentes de un generador de gasolina.

Ante estos hechos, el 112 Galicia dio aviso a los Bomberos de Valdeorras y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de A Veiga. Asimismo, se contactó con el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que confirmó el traslado de ambos pacientes al centro hospitalario para su evaluación y atención médica.